Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо — Finance.ua

Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо
Київська міська державна адміністрація планує побудувати дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які зможуть використовувати сміття як паливо.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що Україна живе в умовах енергетичного дефіциту, ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити країну електроенергії та газу, тому влада має використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію.
«На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів. Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми», — сказав Пантелеєв.
Зазначається, що Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами, зокрема Львова. Представники Києва домовились із львівськими колегами про обмін досвідом для якомога раціональнішого використання сміття як енергоджерела.
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