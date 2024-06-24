Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо — Finance.ua

Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо Сьогодні 21:30 — Енергетика

Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо

Київська міська державна адміністрація планує побудувати дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які зможуть використовувати сміття як паливо.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що Україна живе в умовах енергетичного дефіциту, ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити країну електроенергії та газу, тому влада має використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію.

Читайте також Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону

«На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів. Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми», — сказав Пантелеєв.

Зазначається, що Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами, зокрема Львова. Представники Києва домовились із львівськими колегами про обмін досвідом для якомога раціональнішого використання сміття як енергоджерела.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.