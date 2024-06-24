Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо — Finance.ua
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Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо

Енергетика
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Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо
Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо
Київська міська державна адміністрація планує побудувати дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які зможуть використовувати сміття як паливо.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що Україна живе в умовах енергетичного дефіциту, ворог системними ударами намагається знищити існуючу енергосистему, позбавити країну електроенергії та газу, тому влада має використати всі шляхи й можливості, що дозволять продукувати енергію.
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«На це, власне, спрямована Концепція енергетичної стійкості Києва (Енергетичне відновлення: шлях до розподіленої когенерації). Серед інших об’єктів вона передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах столиці, що працюватимуть на комбінованому паливі і використовуватимуть висококалорійні фракції відходів. Для великих міст таке заміщення звичних видів палива вирішує одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми», — сказав Пантелеєв.
Зазначається, що Київ вивчає досвід інших міст щодо поводження з відходами, зокрема Львова. Представники Києва домовились із львівськими колегами про обмін досвідом для якомога раціональнішого використання сміття як енергоджерела.
За матеріалами:
Українські Новини
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