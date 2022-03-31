Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф — Finance.ua

Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф

Вчора 16:41 — Казна та Політика

Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф

Частину антиросійських санкцій оминають, тоді як на результат інших доведеться чекати занадто довго. Через це в Офісі президента створили платформу, яка аналізуватиме досягнутий результат.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак в ефірі телеканалу Україна 24.

Він заявив, що коли вводилися санкції, всі побачили, що це потужний інструмент, але їхній результат недостатній. Тому Єрмак анонсував платформу, на якій відстежуватиметься якість санкцій проти рф.

«Є санкції, які працюють на довгу — а в нас немає часу. Є санкції, які хтось прорахував і вигадав шляхи їхнього обходу. Є, на жаль, санкції, які вводилися, гарно виглядають, але вони взагалі не працюють. Тому виникла ініціатива — ми створили платформу, вже близько 30 експертів, які постійно аналізуватимуть, працюють чи не працюють санкції, і говоритимуть публічно, як це працює. Ніхто з цим не грає, а якщо грає, то виправляє це», — сказав Єрмак.

Він зазначив, що деякі країни вводять санкції та потім самі намагаються їх оминати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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