Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф — Finance.ua

«Є санкції, які працюють на довгу — а в нас немає часу. Є санкції, які хтось прорахував і вигадав шляхи їхнього обходу. Є, на жаль, санкції, які вводилися, гарно виглядають, але вони взагалі не працюють. Тому виникла ініціатива — ми створили платформу, вже близько 30 експертів, які постійно аналізуватимуть, працюють чи не працюють санкції, і говоритимуть публічно, як це працює. Ніхто з цим не грає, а якщо грає, то виправляє це», — сказав Єрмак.
Він зазначив, що деякі країни вводять санкції та потім самі намагаються їх оминати.