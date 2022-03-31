Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рф

Вчора 16:41Казна та Політика
362
Україна контролюватиме, як працюють санкції проти рфУкраїна контролюватиме, як працюють санкції проти рф
Частину антиросійських санкцій оминають, тоді як на результат інших доведеться чекати занадто довго. Через це в Офісі президента створили платформу, яка аналізуватиме досягнутий результат.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак в ефірі телеканалу Україна 24.
Він заявив, що коли вводилися санкції, всі побачили, що це потужний інструмент, але їхній результат недостатній. Тому Єрмак анонсував платформу, на якій відстежуватиметься якість санкцій проти рф.
Читайте також
«Є санкції, які працюють на довгу — а в нас немає часу. Є санкції, які хтось прорахував і вигадав шляхи їхнього обходу. Є, на жаль, санкції, які вводилися, гарно виглядають, але вони взагалі не працюють. Тому виникла ініціатива — ми створили платформу, вже близько 30 експертів, які постійно аналізуватимуть, працюють чи не працюють санкції, і говоритимуть публічно, як це працює. Ніхто з цим не грає, а якщо грає, то виправляє це», — сказав Єрмак.
Він зазначив, що деякі країни вводять санкції та потім самі намагаються їх оминати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.