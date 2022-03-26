США попередили про тяжкі наслідки для держав, які допомагають росії обійти санкції — Financial Times — Finance.ua
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США попередили про тяжкі наслідки для держав, які допомагають росії обійти санкції — Financial Times

Вчора 19:03
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У Сполучених Штатах Америки обіцяють покарати низку країн за допомогу росії ухилятися від санкцій.
Йдеться про Індію, Китай, Саудівську Аравію, ОАЕ та Вірменію.
Про це пише Financial Times.
Зазначено, що раніше про те, що США готові покарати країни, які допомагають росії обійти санкції, заявив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він уточнив, що Вашингтон має низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів — включення юридичних чи фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій, або не дотримуються їх, і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.
«Ці інструменти зараз добре зрозумілі компаніям і країнам у всьому світі, і ми готові їх застосувати, якщо в цьому виникне потреба», — заявляв Салліван.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Прямий
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