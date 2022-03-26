США попередили про тяжкі наслідки для держав, які допомагають росії обійти санкції — Financial Times — Finance.ua

Зазначено, що раніше про те, що США готові покарати країни, які допомагають росії обійти санкції, заявив і радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він уточнив, що Вашингтон має низку інструментів для забезпечення повноцінного виконання санкцій. Один із інструментів — включення юридичних чи фізичних осіб, які намагаються ухилитися від санкцій, або не дотримуються їх, і які перебувають у юрисдикції третіх сторін.
«Ці інструменти зараз добре зрозумілі компаніям і країнам у всьому світі, і ми готові їх застосувати, якщо в цьому виникне потреба», — заявляв Салліван.