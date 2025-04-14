Україна готова купити одну систему Patriot за $1,5 млрд — Зеленський Сьогодні 19:15

Україна готова купити одну систему Patriot за $1,5 млрд — Зеленський

Україна готова купити одну систему ППО «Patriot» за $1,5 млрд, однак країні потрібно щонайменше 10 систем, щоб захистити деякі міста.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для CBS News

«Одну систему, яка коштує 1,5 мільярда доларів, ми готові купити, а нам потрібно щонайменше 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільні… Ми готові заплатити ці 1,5 мільярда доларів, ми знайдемо ці гроші і все заплатимо», — сказав Зеленський.

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За словами президента, другим варіантом захистом України є ліцензії на виробництво систем «Patriot» і ракет до них, про що Зеленський просив не лише адміністрацію Трампа, а і Байдена.

«Ми хотіли за це заплатити, отримати ліцензії, а потім зрозуміти, як, в які терміни ми можемо побудувати повноцінну систему закриття нашого неба», — пояснив Зеленський.

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Він додав, що є країни, де стоять системи «Patriot», але там не ведуться військові дії. Ці системи можна було б передати Україні.

«Ми навіть були готові отримати їх (системи ППО. — Ред.) в оренду. Розуміючи, що якщо буде якийсь виклик в тій чи іншій країні, якщо їх треба буде дуже швидко повернути, ми прийдемо», — зауважив президент.

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