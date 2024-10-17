Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО — Рютте Сьогодні 14:12

Україна буде 33-м або 34-м членом НАТО — Рютте

Шлях України до членства у НАТО незворотній, вважає генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Про це він сказав на пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 17 жовтня, відео оприлюднила пресслужба Альянсу.

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«В даний момент виглядає так, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними з’явиться хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз — про часові рамки», сказав він.

За словами Рютте, союзники зараз зосереджені на відбудові України, працюють над оперативною сумісністю України з НАТО. Це, а також гарантії безпеки, передбачені двосторонніми угодами з союзниками, складає міст до членства України в НАТО, сказав він.

«Тож, якщо питання полягає в тому, коли саме, то я не можу відповісти на нього зараз, в цей момент. Але очевидно, що ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб переконатися, що одного дня вони дійсно стануть членом НАТО», — додав генсек.

Гордон За матеріалами:

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