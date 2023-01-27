Угорщина ветуватиме санкції проти російської атомної енергетики – Орбан — Finance.ua

Угорщина ветуватиме санкції проти російської атомної енергетики – Орбан Сьогодні 12:41 — Світ

Угорщина ветуватиме санкції проти російської атомної енергетики – Орбан, Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти росії, що стосуються ядерної енергетики.

Про це він заявив в ефірі угорського державного радіо, повідомляє Reuters.

Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію «Росатом» під санкції, але Угорщина, яка має побудовану росією атомну станцію, яку планує розширити разом з «Росатомом», блокує такі наміри.

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В інтерв’ю Орбан повторив, що на санкції щодо атомної енергетики «очевидно, необхідно накласти вето».

«Ми не дозволимо реалізовувати план включення атомної енергетики в санкції. Про це не може бути й мови», — сказав прем’єр Угорщини.

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Агентство нагадує, що Угорщина, яка є членом ЄС, неодноразово критикувала санкції ЄС щодо росії через її вторгнення в Україну, заявляючи, що вони не змогли суттєво послабити росію, водночас ризикуючи знищити європейську економіку.

Угорська атомна електростанція «Пакш» має чотири невеликі російські реактори ВВЕР 440 загальною потужністю близько 2000 мегават. Станція виробляє приблизно половину електроенергії в Угорщині, а атомне паливо отримує з росії.

Відповідно до угоди, підписаної в 2014 році з росією, Угорщина має на меті розширити станцію «Пакш» двома реакторами ВВЕР російського виробництва потужністю 1,2 гігавата кожен.

Нагадаємо, Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти росії міститиме обмеження проти ядерної галузі рф, зокрема «Росатома».

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до Міжнародної організації з атомної енергетики із закликом про накладення санкцій на російську корпорацію «Росатом».

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