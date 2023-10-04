Угорщина хоче зменшити новий європейський пакет допомоги Україні — Finance.ua
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Угорщина хоче зменшити новий європейський пакет допомоги Україні

Світ
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Угорщина хоче зменшити новий європейський пакет допомоги Україні
Угорщина хоче зменшити новий європейський пакет допомоги Україні
Уряд Угорщини виступає за те, аби розділити масштабний пакет допомоги Україні на дві частини, а не схвалювати виділення усіх 50 млрд євро одразу.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.
«Угорщина сказала державам-членам минулого тижня, що 25 млрд євро буде достатньо для України на цьому етапі. ЄС варто оцінити свою допомогу посередині періоду 2024−2027 років, коли допомогу має бути розподілено, вирішивши тоді, коли саме виділити решту коштів, залежно від потреб України», — йдеться у матеріалі.
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Bloomberg зауважує, що усупереч широкому консенсусу в ЄС стосовно продовження допомоги Україні, дружній до кремля уряд Угорщини регулярно намагається заблокувати виділення коштів.
«Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана наводить різні причини, серед яких власна неспроможність отримати доступ до важливих коштів ЄС через проблеми із верховенством права та корупцією, а також те, що в Угорщині називають „поганим ставленням“ до угорської меншини в Україні», — зазначає агентство.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейська комісія готується виділити Угорщині 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які заморожені через проблеми з верховенством права, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету ЄС та надання значної фінансової допомоги Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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