FT: Брюссель планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України — Finance.ua

FT: Брюссель планує розморозити мільярди євро для Угорщини у пошуках підтримки України Сьогодні 16:13

Єврокомісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права в країні, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету Євросоюзу та надання значної фінансової допомоги Україні.

Про це стало відомо виданню Financial Times від трьох джерел, знайомих з переговорами, пише «Європейська правда».

Якщо заморожені ще торік у грудні кошти будуть розблоковані, це стане перемогою прем'єр-міністра Віктора Орбана, який пообіцяв блокувати будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Угорщина не отримає доступ до нього.

Єврокомісія має намір розморозити близько 13 млрд євро фінансування для Угорщини до кінця листопада, зазначили три посадовці, поінформовані про переговори.

Двоє з них сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині. Це відбулось після того, як Брюссель вирішив, що Угорщина не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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