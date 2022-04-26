У Зеленського розповіли, як можна конфіскувати заморожені гроші рф — Finance.ua

У Зеленського розповіли, як можна конфіскувати заморожені гроші рф

Вчора 08:34 — Казна та Політика

Механізм стягнення коштів російської федерації, які були заморожені на закордонних рахунках задля компенсації заподіяної шкоди, може бути реалізований шляхом підписання міжнародного договору.

Про це сьогодні, 25 квітня, заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. За його словами, гроші можна буде стягнути шляхом ухвалення відповідних законів у кожній юрисдикції, де вони були заморожені.

«Офіс президента разом із Міністерством юстиції розробив механізми стягнення коштів рф, заморожених за кордоном задля компенсації заподіяної шкоди», —-заявив Смирнов.

Він зазначив , що є кілька планів реалізації.

Основний з них — підписання міжнародного договору, який передбачатиме зняття імунітету із коштів РФ та спрямування їх постраждалим громадянам та юридичним особам, а також на відновлення інфраструктури, — розповів заступник глави Офісу президента.

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У той же час, Смирнов підкреслив, що план «б» — це прийняття відповідного закону в кожній юрисдикції, де кошти були заморожені.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за найоптимістичнішого сценарію Україна зможе отримати компенсації за руйнування від росії наприкінці літа, і то лише в тому випадку, якщо країни, де знаходяться кошти рф, ухвалять закони про передачу їх Україні.

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