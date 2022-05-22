У Європі подорожчали б/у авто: ТОП-10 популярних моделей — Finance.ua

«У всіх країнах, де ми працюємо, зростає інтерес до автомобілів преміум-сегменту. На це є кілька причин. У зв’язку з пандемією, покупці почали більше інвестувати в автомобілі, щоб забезпечити собі комфорт та безпеку, які не може забезпечити громадський транспорт. Друга причина — це двигуни. Машини нижчого та середнього класів частіше виробляють з двигунами меншого об’єму, тоді як дорогі авто комплектуються потужнішими агрегатами», — пояснили AAA Auto.
Також свою роль зіграв дефіцит автомобільних мікрочіпів, що спричинило скорочення виробництва машин. Через брак нових авто багато покупців звернули погляди на відносно свіжу «вторинку» — моделі віком до 5 років.
Названо найпопулярніші авто в цій категорії. У ТОП-10 — одразу шість позашляхових моделей. Цікава деталь: до переліку лідерів потрапили пікапи Ford Ranger та Mitsubishi L200, а такі автомобілі часто купують для ЗСУ та тероборони.
Найпопулярніші б/у авто в Європі віком до 5 років:
Skoda Kodiaq
Skoda Superb
Ford Transit/Tourneo Custom
Mercedes-Benz CLA
Toyota RAV4
Volkswagen Arteon
Ford Ranger
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLC
Mitsubishi L200
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