У Європі подорожчали б/у авто: ТОП-10 популярних моделей — Finance.ua
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У Європі подорожчали б/у авто: ТОП-10 популярних моделей

Вчора 19:07Особисті фінанси
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У Європі подорожчали б/у авто: ТОП-10 популярних моделейУ Європі подорожчали б/у авто: ТОП-10 популярних моделей
У Європі стрімко зростає попит на старі автомобілі. За перший квартал 2022 року продажі авто вищої цінової категорії зросли вдвічі. Про це свідчить статистика AAA Auto.
У першому кварталі стали продавати більше вживаних автомобілів майже всіх брендів. Причому особливо зросла популярність дорогих преміальних моделей.
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«У всіх країнах, де ми працюємо, зростає інтерес до автомобілів преміум-сегменту. На це є кілька причин. У зв’язку з пандемією, покупці почали більше інвестувати в автомобілі, щоб забезпечити собі комфорт та безпеку, які не може забезпечити громадський транспорт. Друга причина — це двигуни. Машини нижчого та середнього класів частіше виробляють з двигунами меншого об’єму, тоді як дорогі авто комплектуються потужнішими агрегатами», — пояснили AAA Auto.
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Також свою роль зіграв дефіцит автомобільних мікрочіпів, що спричинило скорочення виробництва машин. Через брак нових авто багато покупців звернули погляди на відносно свіжу «вторинку» — моделі віком до 5 років.
Названо найпопулярніші авто в цій категорії. У ТОП-10 — одразу шість позашляхових моделей. Цікава деталь: до переліку лідерів потрапили пікапи Ford Ranger та Mitsubishi L200, а такі автомобілі часто купують для ЗСУ та тероборони.

Найпопулярніші б/у авто в Європі віком до 5 років:

  1. Skoda Kodiaq
  2. Skoda Superb
  3. Ford Transit/Tourneo Custom
  4. Mercedes-Benz CLA
  5. Toyota RAV4
  6. Volkswagen Arteon
  7. Ford Ranger
  8. Mercedes-Benz GLE
  9. Mercedes-Benz GLC
  10. Mitsubishi L200
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За матеріалами: Фокус
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