Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі: уряд визначив умови — Finance.ua

Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі: уряд визначив умови

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Там можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.

Про це йдеться у розпорядженні від 17 травня № 391-р.

Згідно з документом, до послуг ЦНАПу включені:

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;

з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків; зняття з обліку транспортного засобу з виданням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.

Водночас у ЦНАПі реєструватимуть лише автомобілі, які, відповідно до законодавства, не підлягають огляду й експертному дослідженню.

Також реєструватимуть авто, щодо яких подано підтвердні документи про проведення огляду, або така інформація міститься в єдиній інформаційній системі МВС.

До цього часу в центрах надання адміністративних послуг можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

Довідка Finance.ua:

раніше стало відомо, що Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.

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