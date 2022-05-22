Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі: уряд визначив умови — Finance.ua
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Зареєструвати авто можна буде у ЦНАПі: уряд визначив умови

Вчора 10:00Особисті фінанси
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Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Там можна буде зареєструвати автомобіль та отримати номерні знаки.
Про це йдеться у розпорядженні від 17 травня № 391-р.
Згідно з документом, до послуг ЦНАПу включені:
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з виданням свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків;
  • зняття з обліку транспортного засобу з виданням облікової картки та номерних знаків для разових поїздок.
Водночас у ЦНАПі реєструватимуть лише автомобілі, які, відповідно до законодавства, не підлягають огляду й експертному дослідженню.
Також реєструватимуть авто, щодо яких подано підтвердні документи про проведення огляду, або така інформація міститься в єдиній інформаційній системі МВС.
До цього часу в центрах надання адміністративних послуг можна було зареєструвати лише мопеди та причепи.

Довідка Finance.ua:

  • раніше стало відомо, що Кабмін дозволив оформлювати у Центрах надання адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.
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За матеріалами: Finance.ua
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