У ЄС назвали розмір другого траншу допомоги Україні — Finance.ua

У ЄС назвали розмір другого траншу допомоги Україні Вчора 16:00 — Казна та Політика

У ЄС назвали розмір другого траншу допомоги Україні

Єврокомісія запропонувала виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Про це повідомила президентка комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ситуація в Україні вимагає нашої неослабної підтримки. Сьогодні Європейська комісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги», — йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у Twitter.

За її словами, цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Європейський Союз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

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18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв’язку з агресією росії.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні на початку серпня.

Дотепер у ЄС тривали суперечки між державами-членами щодо гарантування решти 8 млрд євро і виділення допомоги затягнулося.

Згодом стало відомо, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

За даними ЗМІ, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

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Українська правда За матеріалами:

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