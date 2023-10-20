У ЄК розкрили, скільки грошей виділив Євросоюз на допомогу Україні з початку війни — Finance.ua
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У ЄК розкрили, скільки грошей виділив Євросоюз на допомогу Україні з початку війни

Казна та Політика
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У ЄК розкрили, скільки грошей виділив Євросоюз на допомогу Україні з початку війни
У ЄК розкрили, скільки грошей виділив Євросоюз на допомогу Україні з початку війни
Європейський Союз після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну виділив Києву близько 90 млрд доларів допомоги.
«Україна переможе. Але їм потрібна подальша підтримка, щоб виконувати свою роботу. Європа підтримала Україну майже 90 мільярдами доларів. Європа має відіграти центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Ми повинні робити це спільно зі США, нашим найстарішим та найсильнішим союзником», — заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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Під час виступу в Інституті Гудзона, який опублікували у соцмережі Х (колишній Twitter), вона сказала, що із цих 90 млрд доларів близько 27 млрд доларів пішло на постачання зброї та боєприпасів для Збройних сил України.
На початку жовтня дипломати Євросоюзу заявляли, що країни-члени Європейського Союзу та керівні інституції ЄС разом виділили на підтримку України найбільшу суму у світі, яка сягнула 85 мільярдів євро.
Нещодавно Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро впродовж наступних чотирьох років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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