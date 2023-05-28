У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей (інфографіка) — Finance.ua
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У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей (інфографіка)

Світ
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У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей (інфографіка)
У яких містах світу туристи витрачають найбільше грошей (інфографіка)
Туристична галузь у світі почала поступово відновлюватися після скасування коронавірусних обмежень у країнах.
Про це пише «Слово і діло».
За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, минулого року міжнародні поїздки здійснили понад 900 млн осіб: це вдвічі більше, ніж у 2021 році, але становить лише 63% від рівня до пандемії.
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За прогнозом, в 2023-му кількість туристичних поїздок може становити вже 80−95% від доковідного рівня. Найбільше туристична активність поки що пожвавлюється на Близькому Сході та в Європі.
Експерти з неурядового об'єднання «Всесвітня рада з туризму та подорожей» підрахували, що найдорожчим для туристів минулого року був Дубай (ОАЕ) — там міжнародні мандрівники витратили 29,42 млрд доларів.
Інфографіка: «Слово і діло»
Інфографіка: «Слово і діло»
Майже вдвічі менше туристи залишили у Досі (Катар) — 16,79 млрд доларів. У столиці Великої Британії - Лондоні - туристи за рік витратили 16,07 млрд доларів.
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У Макао (Китай) міжнародні мандрівники минулого року витратили 15,58 млрд доларів, в Амстердамі (Нідерланди) — 13,59 млрд, у Стамбулі (Туреччина) — 13,13 млрд доларів.
В іспанській Барселоні мандрівники за рік залишили 12,73 млрд доларів, у Нью-Йорку (США) — 12,45 млрд, у Сінгапурі - 10,97 млрд доларів.
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Замикає десятку міст, де туристи витратили найбільше грошей, Париж (Франція) — 9,76 млрд доларів.
До речі, за прогнозом організації, за підсумками поточного року рейтинг виглядатиме інакше: до першої п’ятірки можуть увійти Гонконг, Макао, Дубай, Сінгапур та Бангкок.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Слово і Діло
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