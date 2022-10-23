У вересні ринок нових авто у ЄС зріс майже на 10 відсотків — Finance.ua
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У вересні ринок нових авто у ЄС зріс майже на 10 відсотків

Технології&Авто
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У вересні ринок нових авто у ЄС зріс майже на 10 відсотків
У вересні ринок нових авто у ЄС зріс майже на 10 відсотків
У річному вимірюванні європейський ринок нових авто збільшується другий місяць поспіль. За даними Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), вересневі реєстрації нових легкових автомобілів зросли на 9,6%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Однак це збільшення значною мірою було зумовлене низькою базою порівняння з вереснем 2021 року, коли дефіцит напівпровідників перешкоджав виробництву, пояснюють в АСЕА. Якщо дивитися на чотири найбільші ринки ЄС, Німеччина та Іспанія зафіксували двозначний приріст (+14,1% та +12,7% відповідно), тоді як Франція (+5,5%) та Італія (+5,4%) показали більш скромні темпи зростання.
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Водночас, незважаючи на позитивні результати, зафіксовані у серпні та вересні, показник дев’яти місяців з початку 2022 року скоротився на 9,9% до 6.784.090 одиниць. За підсумками трьох кварталів всі основні ринки ЄС зазнали втрат. Найбільше падіння спостерігалося в Італії (-16,3%), за нею йдуть Франція (-11,8%), Німеччина (-7,4%) та Іспанія (-7,4%).
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Першість на європейському ринку посідає VW Group, яка з січня по вересень реалізувала 2 030 321 машин, при цьому падіння склало −14,7% у порівнянні з торішнім показником. На другому місці — Stellantis з результатом 1 559 467 проданих авто, що на 16,3% менше минулорічного показника. Також у трійці лідерів Hyundai Group — 821 531 машин (+6,6%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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