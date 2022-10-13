У вересні обсяг готівки поза банками скоротився на 17 млрд гривень — Finance.ua

У вересні обсяг готівки поза банками скоротився на 17 млрд гривень Вчора 19:43 — Казна та Політика

У вересні обсяг готівки поза банками скоротився на 17 млрд гривень

У вересні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 1,8% до 740,876 млрд гривень.

Про це свідчать дані НБУ

З початку року грошова база зросла на 11,8% із 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у вересні збільшилася на 0,8% до 2 281,424 млрд гривень, а з початку року зросла на 10,1% з 2 071,358 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у вересні скоротився на 2,7% до 623,059 млрд гривень, а з початку року зріс на 7,2% з 581,011 млрд гривень.

Нагадаємо, у 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.

У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень.

У 2020 році грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.

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