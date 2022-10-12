В Україні виведуть із обігу старі купюри 5, 10, 20 та 100 грн — Finance.ua

В Україні виведуть із обігу старі купюри 5, 10, 20 та 100 грн Вчора 10:02 — Особисті фінанси

В Україні виведуть із обігу старі купюри 5, 10, 20 та 100 грн

З 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 — 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові знаки.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети:

обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Для чого замінювати банкноти попереднього покоління?

Головна мета такого рішення — підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу), поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення готівкових розрахунків.

Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Як відбуватиметься поступова заміна?

З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшої утилізації.

Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Водночас поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їх місце займатимуть відповідні «сріблясті» монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Довідка Finance.ua:

рішення про початок поступової заміни в обігу з 1 січня 2023 року банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років (попереднього покоління) ухвалене постановою Правління Національного банку України від 4 жовтня 2022 року № 213 «Про поступове вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.