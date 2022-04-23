У українців виманюють гроші з карток: нова схема шахраїв — Finance.ua

У українців виманюють гроші з карток: нова схема шахраїв

Вчора 18:39 — Кримінал

Оголошення в інтернеті з виплатами від Євросоюзу українцям використовуються шахраями для заволодіння грошима з їхніх карток.

Про це розповіли на сторінці Держспецзв’язку України.

Урядова команда CERT-UA виявила у Facebook шахрайську сторінку, на якій під приводом «отримання грошової допомоги від країн ЄС» намагаються викрасти дані платіжних карток громадян.

Зазначається, що на сторінці, що імітує ресурс телеканалу «Україна 24», українцям пропонують взяти участь в опитуванні, перейшовши за посиланням, і отримати «грошову допомогу від країн ЄС». Надалі користувачеві буде запропоновано надати персональні дані та здійснити додатковий платіж, внаслідок чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

У Держспецзв’язку застерігають громадян від введення реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах, а також закликають налаштувати контроль руху коштів (підключити SMS-інформування, встановити ліміти на операції).

Якщо дані платіжної картки помилково введені на шахрайському вебсайті, потрібно негайно заблокувати платіжну картку за допомогою мобільного додатку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

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