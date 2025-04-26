У травні в Україні можуть знизитися ціни на бензин: прогноз експерта — Finance.ua

У травні в Україні можуть знизитися ціни на бензин: прогноз експерта
З травня в Україні можуть знизитися ціни на бензин. Вартість палива може подешевшати приблизно на 3 грн за літр.
Про це сказав директор консалтингової агенції «А-95» Сергій Куюн у коментарі «Еспресо».
За словами експерта, від початку повномасштабної російської агресії Україна повністю залежить від імпорту.
Саме тому зміни цін на нафту на світових ринках безпосередньо впливають на вартість пального в країні.
«Якщо ціна на нафту зафіксується приблизно на позначні 65 доларів за барель і протримається на такому рівні до кінця квітня, то вже у травні в Україні бензин може подешевшати приблизно на 3 грн за літр», — зазначив Сергій Куюн.
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За його словами, на сьогодні пальне в Україну надходить здебільшого з території Румунії (через порти), а також з Польщі, Німеччини, Литви та Латвії.
При цьому принаймні одна з мереж АЗС повідомляла про налагодження постачань бензину в Україну зі Сполучених Штатів.
Нагадаємо, з 1 травня 2025 року всі АЗС в Україні зобов’язані продавати бензин з додаванням 5% біоетанолу.
Влада аргументує це екологічними та енергетичними міркуваннями, однак фахівці попереджають про ризики, які може принести нововведення, особливо для власників старих авто.
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