У травні в Україні можуть знизитися ціни на бензин: прогноз експерта — Finance.ua

У травні в Україні можуть знизитися ціни на бензин: прогноз експерта Сьогодні 13:17

У травні в Україні можуть знизитися ціни на бензин: прогноз експерта

З травня в Україні можуть знизитися ціни на бензин. Вартість палива може подешевшати приблизно на 3 грн за літр.

Про це сказав директор консалтингової агенції «А-95» Сергій Куюн у коментарі «Еспресо».

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За словами експерта, від початку повномасштабної російської агресії Україна повністю залежить від імпорту.

Саме тому зміни цін на нафту на світових ринках безпосередньо впливають на вартість пального в країні.

«Якщо ціна на нафту зафіксується приблизно на позначні 65 доларів за барель і протримається на такому рівні до кінця квітня, то вже у травні в Україні бензин може подешевшати приблизно на 3 грн за літр», — зазначив Сергій Куюн.

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За його словами, на сьогодні пальне в Україну надходить здебільшого з території Румунії (через порти), а також з Польщі, Німеччини, Литви та Латвії.

При цьому принаймні одна з мереж АЗС повідомляла про налагодження постачань бензину в Україну зі Сполучених Штатів.

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року всі АЗС в Україні зобов’язані продавати бензин з додаванням 5% біоетанолу.