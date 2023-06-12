У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат

Особисті фінанси
19
У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат
У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат
У травні інфляція порівняно з квітнем становила 0,5%, або 3,8% з початку 2023 року.
Про це свідчать дані Держстату.
Водночас у річному вимірі інфляція у травні становила 15,3% порівняно з 17,9% у квітні.
«На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7−0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло. Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2−0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої - на 1,2%.
При цьому одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття — на 1,9%, одяг — на 1,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1%.
Місце для вашої реклами
Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.
Нагадаємо, у січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%. Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня. У березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі. У квітні інфляція сповільнилась до 17,9% у річному вимірі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.