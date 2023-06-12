У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат — Finance.ua

У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі – Держстат

У травні інфляція порівняно з квітнем становила 0,5%, або 3,8% з початку 2023 року.

Про це свідчать дані Держстату.

Водночас у річному вимірі інфляція у травні становила 15,3% порівняно з 17,9% у квітні.

«На споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7−0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло. Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2−0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко», — йдеться у повідомленні.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої - на 1,2%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття — на 1,9%, одяг — на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

Нагадаємо, у січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%. Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня. У березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі. У квітні інфляція сповільнилась до 17,9% у річному вимірі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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