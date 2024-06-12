У травні грошова база скоротилася — Finance.ua

У травні грошова база скоротилася Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

У травні грошова база скоротилася

У травні грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, скоротилася на 4,1% до 1 026,101 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку.

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З початку року грошова база зросла на 5% із 976,940 млрд гривень.

Грошова маса у травні зросла на 1,4% до 3 221,356 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 4,7% з 3 077,185 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні зріс на 0,9% до 747,737 млрд гривень, з початку року він зріс на 4,4% з 716,167 млрд гривень.

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Нагадаємо, за 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень. За 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень. У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.

Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень. У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень, а грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.

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