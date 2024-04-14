У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara — Finance.ua

У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara
Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.
Про це йдеться у матеріалі Forbes.
Читайте також
«В окремих обʼєктах Inditex займає до 10−15% від загальної площі - це суттєво», — говорить провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.
Відкриття магазинів збільшить відвідуваність ТРЦ, з чим погоджуються усі співрозмовники Forbes.
Трафік у київських ТРЦ збільшився на 20% за тиждень роботи Zara.
Зокрема, загальний приріст відвідуваності торгово-розважального центру Gulliver склав навіть більше цієї цифри, порівнюючи з минулими вихідними.
«Результати окремих поверхів, де розташовані магазини Inditex, показали зростання трафіку на більш ніж 40%, порівнюючи з попередніми вихідними», — кажуть в пресслужбі ТРЦ Gulliver.
У ТРЦ Lavina Mall загалом з відкриття магазинів Inditex трафік зріс на +14,5%, у перший вікенд — на +17%.
Поділитися новиною