У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara

Фондовий ринок
33
У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara
У торгових центрах України збільшилась відвідуваність через повернення власника Zara, Фото: reuters
Повернення Inditex (власник брендів Zara, Bershka, Pull&Bear) збільшило відвідуваність київських ТРЦ на 20%. В окремих випадках навіть більше.
Про це йдеться у матеріалі Forbes.
Читайте також
«В окремих обʼєктах Inditex займає до 10−15% від загальної площі - це суттєво», — говорить провідний експерт Colliers Ukraine у галузі торговельної нерухомості Ігор Заболоцький.
Відкриття магазинів збільшить відвідуваність ТРЦ, з чим погоджуються усі співрозмовники Forbes.
Трафік у київських ТРЦ збільшився на 20% за тиждень роботи Zara.
Зокрема, загальний приріст відвідуваності торгово-розважального центру Gulliver склав навіть більше цієї цифри, порівнюючи з минулими вихідними.
Читайте також
«Результати окремих поверхів, де розташовані магазини Inditex, показали зростання трафіку на більш ніж 40%, порівнюючи з попередніми вихідними», — кажуть в пресслужбі ТРЦ Gulliver.
У ТРЦ Lavina Mall загалом з відкриття магазинів Inditex трафік зріс на +14,5%, у перший вікенд — на +17%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.