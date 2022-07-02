У США відмовились контролювати майнінг криптовалют — Finance.ua

У США відмовились контролювати майнінг криптовалют Вчора 01:02 — Технології&Авто

Верховний суд США прийняв рішення обмежити повноваження Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) регулювати обсяги вуглецю, які викидають електростанції. Як вважають в EPA, це перешкоджатиме контролю майнінгу криптовалют та продовжить негативно впливати на зміни клімату.

Як повідомили журналісти, упродовж півстоліття EPA відстоювало правила Закону про чисте повітря, встановлюючи стандарти для обмеження забруднення та викидів. Втім, Верховний суд США заборонив EPA встановлювати ліміти викидів — цим має займатися Конгрес, постановив суддя Джон Робертс. Раніше Джо Байден підписав указ про сприяння розвитку цифрових активів.

Втім, майнінг не залишать без «нагляду». У Білому Домі пообіцяли запропонувати закон, який регулюватиме майнінг біткоїна та його вплив на енергетику та клімат.

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Очікується, що пропозиція такого законопроекту буде опублікована вже в серпні. З рішень, які вже прийняті — сенат штату Нью-Йорк введе дворічний мораторій на майнінг PoW-криптовалюти. Законопроект забороняє видобуток новим компаніям, а вже існуючі зможуть продовжити роботу. Втім без дозволів на розширення.

Також у США розробили криптовалюту E-Stablecoin «на основі фізики», що зв’язує електричну енергію та технології блокчейну. Для майнінгу E-Stablecoin потрібна одна кіловат-година електроенергії. Втім, цей же цифровий токен пізніше може бути знищений, щоб отримати одну кіловат-годину корисної електроенергії назад. Таким чином, ціна одного токена E-Stablecoin прив’язана до вартості електроенергії «надійним та стабільним способом».

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