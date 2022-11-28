У Сальвадорі відкрили державний Bitcoin-офіс — Finance.ua

У Сальвадорі відкрили державний Bitcoin-офіс Сьогодні 21:35 — Фінтех і Картки

У Сальвадорі відкрили державний Bitcoin-офіс

Влада Сальвадору повідомила про створення Державного офісу Bitcoin (ONBTC), який координуватиме всі місцеві проєкти, пов’язані з флагманською криптовалютою.

Основним завданням ONBTC буде розробка, планування, програмування, координація, аналіз та оцінка планів, програм і проєктів, пов’язаних з Bitcoin, щоб сприяти економічному розвитку країни. Через нове відомство Bitcoin-ентузіасти можуть домовитися про зустріч із президентом Найібом Букеле, щоб обговорити кроки, які допоможуть впровадити блокчейн і Bitcoin у різні сфери життя.

Крім того, ONBTC тісно співпрацюватиме з різними міністерствами для розроблення адекватних нормативних положень, які регулюватимуть діяльність криптокомпаній.

Минулого тижня законодавці Сальвадору вже почали вивчати законопроєкт щодо нагляду за місцевими постачальниками послуг цифрових активів та емітентами криптовалют. Створення освітніх програм з блокчейну і криптовалют для сальвадорців — теж одне з головних завдань ONBTC.

cryptomisto За матеріалами:

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