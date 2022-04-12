У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки і будівельної хімії — Finance.ua

У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки і будівельної хімії

Вчора 20:21

У російських магазинх почались перебої з поставками сантехніки, трубопровідних сполучних елементів — фітингів, інструментів і будівельної хімії.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.

"Логістичні складнощі, погіршення епідеміологічної обстановки в Китаї, а також нові санкції ЄС проти Росії загрожують проблемами з асортиментом будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Через кілька місяців DIY-мережі очікують на дефіцит сантехніки, будівельної хімії, інструментів та інженерного обладнання, а поки що розпродують існуючі запаси. Учасники ринку розраховують замінити частину позицій за рахунок місцевих виробників, але й ті мають складнощі із закупівлею сировини", — йдеться у статті.

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Наразі учасники ринку розпродують існуючі запаси, дефіцит товарів стане помітним протягом найближчих двох місяців, оцінює один із співрозмовників видання.

В онлайн-гіпермаркеті «ВсеИнструменты.ру» кажуть, що наповненості складів у їхніх постачальників вистачить на три-чотири місяці.

Ключова проблема — заборона на постачання з низки західних країн, переважно інструментів, сантехніки та садової техніки, кажуть у компанії.

Гендиректор ДК «Смарт Інжинірс» Хусейн Плієв каже, що в учасників ринку виникли як складнощі з доставкою товарів через логістичні обмеження, так і проблеми з проведенням оплати постачальникам та виробникам з інших країн.

Він відзначає дефіцит вентиляційного обладнання та вентиляторів, автоматики, комплектуючих для систем опалення, обладнання для водовідведення. Дефіцит імпортних матеріалів у підрядників ДК «Гранель» сягає 10-15%, додає віце-президент групи Олександр Кушнарьов.

Ситуацію ускладнює п’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, прийнятий 8 квітня у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.

До переліку заборонених до ввезення в росію товарів потрапила низка найменувань будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Серед них — різні фарби і лаки, глини, окремі види ванн, душових кабін, унітазів, паперових матеріалів, черепиці з кераміки та ін.

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