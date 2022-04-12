У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки і будівельної хімії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки і будівельної хімії

Вчора 20:21
343
У російських магазинх почались перебої з поставками сантехніки, трубопровідних сполучних елементів — фітингів, інструментів і будівельної хімії.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на учасників ринку.
"Логістичні складнощі, погіршення епідеміологічної обстановки в Китаї, а також нові санкції ЄС проти Росії загрожують проблемами з асортиментом будівельних та оздоблювальних матеріалів.
Через кілька місяців DIY-мережі очікують на дефіцит сантехніки, будівельної хімії, інструментів та інженерного обладнання, а поки що розпродують існуючі запаси. Учасники ринку розраховують замінити частину позицій за рахунок місцевих виробників, але й ті мають складнощі із закупівлею сировини", — йдеться у статті.
Читайте також
Наразі учасники ринку розпродують існуючі запаси, дефіцит товарів стане помітним протягом найближчих двох місяців, оцінює один із співрозмовників видання.
В онлайн-гіпермаркеті «ВсеИнструменты.ру» кажуть, що наповненості складів у їхніх постачальників вистачить на три-чотири місяці.
Ключова проблема — заборона на постачання з низки західних країн, переважно інструментів, сантехніки та садової техніки, кажуть у компанії.
Дізнавайтесь першими все про актуальні новини на Finance.ua 💶
Гендиректор ДК «Смарт Інжинірс» Хусейн Плієв каже, що в учасників ринку виникли як складнощі з доставкою товарів через логістичні обмеження, так і проблеми з проведенням оплати постачальникам та виробникам з інших країн.
Він відзначає дефіцит вентиляційного обладнання та вентиляторів, автоматики, комплектуючих для систем опалення, обладнання для водовідведення. Дефіцит імпортних матеріалів у підрядників ДК «Гранель» сягає 10-15%, додає віце-президент групи Олександр Кушнарьов.
Ситуацію ускладнює п’ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, прийнятий 8 квітня у зв’язку з вторгненням РФ в Україну.
До переліку заборонених до ввезення в росію товарів потрапила низка найменувань будівельних та оздоблювальних матеріалів.
Серед них — різні фарби і лаки, глини, окремі види ванн, душових кабін, унітазів, паперових матеріалів, черепиці з кераміки та ін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.