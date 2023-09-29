У Rheinmetall розповіли, чим займатиметься спільне підприємство з Україною — Finance.ua
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У Rheinmetall розповіли, чим займатиметься спільне підприємство з Україною

Казна та Політика
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У Rheinmetall розповіли, чим займатиметься спільне підприємство з Україною
У Rheinmetall розповіли, чим займатиметься спільне підприємство з Україною
Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві. Воно, зокрема, займатиметься виробництвом військової техніки.
Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.
Компанія підтвердила, що отримала 28 вересня дозвіл на створення спільного підприємства з концерном «Українська оборонна промисловість» від Федерального антимонопольного відомства Німеччини. Також очікується такий дозвіл і від інших німецьких відомств.
«Спільне підприємство базуватиметься у Києві та займатиметься сервісом та технічним обслуговуванням, а також збіркою, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів», — розповідають у Rheinmetall.
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На першому етапі співпрацю між українським та німецьким концерном планують зосередити на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку Україні передали союзники.
Після цього в Rheinmetall розраховують спільно виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.
«У перспективі співпраця між Rheinmetall та „Українська оборонна промисловість“ може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту в Україну», — додали в концерні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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