У пошуку Google зʼявилася нова функція на основі штучного інтелекту — Finance.ua

У пошуку Google зʼявилася нова функція на основі штучного інтелекту Сьогодні 03:55 — Технології&Авто

У пошуку Google зʼявилася нова функція на основі штучного інтелекту

Американська компанія Google додала нову функцію Search Generative Experience у свій пошуковик. Вона доступна лише у США та Великій Британії.

Про це йдеться на сайті Google.

Користувачі, які підключилися до Search Generative Experience (SGE), зможуть створювати зображення AI безпосередньо зі стандартної панелі пошуку. Користувачі описують в пошуковому рядку, що їм потрібно. Далі система швидко генерує чотири альтернативні варіанти зображень. Обране зображення можна доопрацювати та зберегти.

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Для використання функції генерації зображень з пошукового рядка, потрібно бути зареєстрованим в Google Labs та приєднатися до програми SGE.

Google також встановлює обмеження на зловживання генеративним штучним інтелектом. Забороняється створювати фотореалістичні зображення людських облич.

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Крім цього, техногігант впроваджує систему SynthID, яку розробила компанія DeepMind. SynthID являє собою невидимий водяний знак метаданих. Він позначає згенероване зображення як створене штучним інтелектом, та надає інформацію про авторство та дату створення.

Також система не просто виводитиме список вебсайтів на запит користувача, а здатна генерувати розумні відповіді живою мовою щодо даних в пошуковому результаті.

Search Generative Experience доступний для повнолітніх користувачів у США та Великій Британії.

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