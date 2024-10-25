У Польщі заборонили збирати бурштин — Finance.ua

У Польщі заборонили збирати бурштин Сьогодні 18:10 — Світ

У Польщі заборонили збирати бурштин

Морський офіс у Гдині нещодавно нагадав про правила збору бурштину. Про це пише i npoland.net.pl

Відтепер збір цього дорогоцінного матеріалу можливий лише на певних ділянках, зокрема на пляжах та мілководних узбережжях. Заборона стосується збору бурштину в таких місцях, як дюни, скелі, ліси та національні парки, де природні умови мають бути максимально збережені.

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Де можна збирати

Згідно з чинними правилами, аматорське збирання бурштину дозволено на пляжах, де це не завдає шкоди природі та екосистемі. Мілководні береги, що омивають Балтійське море, залишаються популярними місцями для пошуків бурштину після штормів.

Чому заборонено збирати бурштин у певних місцях

Заборона на збір бурштину в таких місцях, як дюни, скелі, ліси та національні парки, спрямована на захист природних екосистем та підтримку біорізноманіття.

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Відповідальність за порушення правил

Порушення цих обмежень може мати серйозні наслідки. За незаконний збір бурштину на заборонених територіях передбачено штрафи, адже це вважається порушенням охоронного статусу певних природних зон.

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