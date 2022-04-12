У Польщі прийняли нові правила для українських біженців — Finance.ua

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У Польщі прийняли нові правила для українських біженців

Вчора 21:00Особисті фінанси
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У Польщі прийняли нові правила для українських біженців
Польща затвердила в законодавстві нові правила перебування українців, які рятуються від війни.
Про це повідомляє УНІАН.
Усі, хто переїхав з України до Польщі після 24.02.2022, мають право перебувати на польській території 18 місяців;
  • ті, хто в’їхав до Польщі без закордонного паспорта, мають стати на облік та отримати тимчасову ID-картку;
  • громадяни України можуть офіційно працювати в Польщі;
  • громадяни України, чиє легальне перебування в країні закінчується після 24.02, можуть залишитись до кінця 2022 року без права повторного в’їзду. На тих, хто мав дійсний безвіз, це не поширюється, треба робити картку;
  • всі інші обов’язки та права українців у Польщі (фінансова допомога, видача номера PESEL, дозвіл для дітей здобувати освіту, безкоштовне медичне обслуговування тощо) зберігаються.

Які країни приймають біженців з України

Раніше ми повідомляли, що Польща спрощує умови надання українцям безкоштовних проїзних залізницею.

Довідка Finance.ua:

Серед країн, куди айтішники виїжджали після початку війни, лідирує Польща (сюди прибули 35% тих, хто виїхав за кордон). Наступна за популярністю — Німеччина (10%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: РБК-Україна
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