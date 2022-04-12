У Польщі прийняли нові правила для українських біженців — Finance.ua

Усі, хто переїхав з України до Польщі після 24.02.2022, мають право перебувати на польській території 18 місяців;
ті, хто в’їхав до Польщі без закордонного паспорта, мають стати на облік та отримати тимчасову ID-картку;
громадяни України можуть офіційно працювати в Польщі;
громадяни України, чиє легальне перебування в країні закінчується після 24.02, можуть залишитись до кінця 2022 року без права повторного в’їзду. На тих, хто мав дійсний безвіз, це не поширюється, треба робити картку;
всі інші обов’язки та права українців у Польщі (фінансова допомога, видача номера PESEL, дозвіл для дітей здобувати освіту, безкоштовне медичне обслуговування тощо) зберігаються.