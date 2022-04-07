У Німеччині затримали вантажний літак, що належить громадянам рф — Finance.ua

У Німеччині затримали вантажний літак, що належить громадянам рф

Вчора 17:10 — Фондовий ринок

Літак Boeing 747 авіакомпанії Cargologicair UK, яка належить російській корпорації «Волга-Дніпро», застряг у німецькому аеропорту. Влада Німеччини заборонила повітряному судну виліт з Франкфурт-Хан.

Про це пише Die Zeit.

Відзначається, що літак затримали в німецькому аеропорту через санкції, які ввели проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому за кожен день простою літака його власник повинен заплатити аеропорту 1200 євро. На який термін введено заборону — не відомо.

У свою чергу в Міністерстві транспорту Німеччини розповіли, що Cargologicair UK на 100% належить Cargo Logic Holding Ltd, якою володіють громадяни рф Олексій Ісайкін та Сергій Шкляник.

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