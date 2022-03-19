У Німеччині зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців — Finance.ua
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У Німеччині зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців

Вчора 22:00
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Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала 207 742 українських біженців.
Про це повідомляє Spiegel.
Записуються тільки ті біженці, яких зустрічає федеральна поліція, наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах або в поїздах.
Скільки грошей можуть отримати біженці з України в різних країнах
Як правило, на внутрішніх кордонах ЄС немає фіксованого прикордонного контролю, і українцям дозволений безвізовий в’їзд — відповідно, можна припустити, що число тих, хто дійсно приїхав, значно вище.
Також не повідомляється, скільки біженців, можливо, відправляться з Німеччини до друзів або родичів в інші країни.
Довідка Finance.ua:
  • Біженцям у Німеччині надається допомога, яка має покривати витрати на харчування, опалення, одяг, здоров’я і базові побутові витрати, а також «особисті» витрати, такі як, до прикладу, відвідання культурних заходів. Для осіб, які проживають у притулках для біженців, як правило, значна частина цих потреб може покриватися наданням речової допомоги — одягу, харчів чи меблів, квитків на громадський транспорт і розважальні заходи.
  • 367 євро на місяць (11851 гривню) на особу, яка мешкає без чоловіка або дружини; 330 євро (10656 гривень), якщо біженець мешкає з чоловіком або дружиною;
  • 294 євро (9494 гривні) на особу до 25 років, яка мешкає з батьками;
  • 326 євро (10528 гривень) на підлітка 14-17 років;
  • 326 євро (10528 гривень) на дитину від 6 до 14 років;
  • 249 євро (8041 гривню) на дитину до шести років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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