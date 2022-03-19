У Німеччині зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців — Finance.ua

Як правило, на внутрішніх кордонах ЄС немає фіксованого прикордонного контролю, і українцям дозволений безвізовий в’їзд — відповідно, можна припустити, що число тих, хто дійсно приїхав, значно вище.
Також не повідомляється, скільки біженців, можливо, відправляться з Німеччини до друзів або родичів в інші країни.
Довідка Finance.ua:
Біженцям у Німеччині надається допомога, яка має покривати витрати на харчування, опалення, одяг, здоров’я і базові побутові витрати, а також «особисті» витрати, такі як, до прикладу, відвідання культурних заходів. Для осіб, які проживають у притулках для біженців, як правило, значна частина цих потреб може покриватися наданням речової допомоги — одягу, харчів чи меблів, квитків на громадський транспорт і розважальні заходи.
367 євро на місяць (11851 гривню) на особу, яка мешкає без чоловіка або дружини; 330 євро (10656 гривень), якщо біженець мешкає з чоловіком або дружиною;
294 євро (9494 гривні) на особу до 25 років, яка мешкає з батьками;
326 євро (10528 гривень) на підлітка 14-17 років;
326 євро (10528 гривень) на дитину від 6 до 14 років;