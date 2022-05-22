У Німеччині планують прискорити процес працевлаштування українців — Finance.ua

У Німеччині планують прискорити процес працевлаштування українців

Вчора 01:27 — Особисті фінанси

У Німеччині планують прискорити процес працевлаштування українців

Міністр освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер закликала без бюрократії визнавати професійні кваліфікації українців, аби прискорити їх інтеграцію.

Про це пише DW з посиланням на заяву міністра.

За її словами, держава має активно підтримувати бажання українських біженців працювати. Для визнання профкваліфікацій необхідна стандартизація та уніфікація. З іншого боку, розглядається варіант отримання кваліфікації після прийому на роботу.

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Також глава міністерства зазначила, що для роботи важливе знання мови, тому влада Німеччини підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих.

Крім того, Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоб дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

Також у квітні для випускників з України спростили умови вступу до німецьких вищих навчальних закладів.

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