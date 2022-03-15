У NASA заявили, що продовжать співпрацю з росією — Finance.ua

У NASA заявили, що продовжать співпрацю з росією

Вчора 15:47 — Фондовий ринок

У NASA заявили, що продовжать співпрацю з росією

У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) підтвердили, що планують продовжувати співпрацю з росією попри її агресію проти України.

Про це повідомив керівник програми NASA на Міжнародній космічній станції (МКС) Джоель Монтальбано, передає CNN.

Він зазначив, що МКС була флагманською моделлю міжнародної співпраці і була спроєктована таким чином, щоби бути «взаємозалежною».

«У кожного з партнерів є різні можливості, які вони привносять, і разом ми працюємо. Це не процес, коли одна група може відділитися від іншої. Нам потрібно все разом, щоб бути успішними», — сказав Монтальбано.

Він додав, що події останніх трьох тижнів ніяк не вплинули на функціонування орбітальної станції. А заплановане на 30 березня повернення з МКС на Землю з американським та російськими космонавтами на космічному кораблі «Союз» пройде у штатному режимі.

«Наразі нема жодних ознак, що наші російські партнери не вказують на те, що вони хочуть зробити щось інше. Отже, ми плануємо продовжити роботу так, як і сьогодні», — заявив керівник програми NASA.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною