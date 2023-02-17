У "Нафтогазі" вирішили відкрити магазини: що продаватимуть — Finance.ua

У "Нафтогазі" вирішили відкрити магазини: що продаватимуть Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

У "Нафтогазі" вирішили відкрити магазини: що продаватимуть

«Нафтогаз» планує відкрити по всій Україні магазини із товарами для дому. Продавати там компанія має намір котли, газові колонки, газові плити та ін. Очікується, що для початку у першому півріччі-2023 три такі магазини будуть відкриті у Києві.

Про це розповів директор газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Сергій Бєляєв, повідомляє Forbes Україна.

Він зазначив: також у магазинах пропонуватимуть послуги із встановлення та обслуговування обладнання.

«Нафтогаз» планує відкрити три клієнтські центри у Києві в першому півріччі. Загалом «Нафтогаз» хоче відкрити десятки клієнтських просторів у всіх обласних центрах", — йдеться у матеріалі.

При цьому наголошується: суму інвестицій у мережу магазинів Бєляєв називати відмовився. Однак повідомив, що термін їхньої окупності має становити до 4 років.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.