У "Нафтогазі" вирішили відкрити магазини: що продаватимуть — Finance.ua

У "Нафтогазі" вирішили відкрити магазини: що продаватимуть
«Нафтогаз» планує відкрити по всій Україні магазини із товарами для дому. Продавати там компанія має намір котли, газові колонки, газові плити та ін. Очікується, що для початку у першому півріччі-2023 три такі магазини будуть відкриті у Києві.
Про це розповів директор газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Сергій Бєляєв, повідомляє Forbes Україна.
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Він зазначив: також у магазинах пропонуватимуть послуги із встановлення та обслуговування обладнання.
«Нафтогаз» планує відкрити три клієнтські центри у Києві в першому півріччі. Загалом «Нафтогаз» хоче відкрити десятки клієнтських просторів у всіх обласних центрах", — йдеться у матеріалі.
При цьому наголошується: суму інвестицій у мережу магазинів Бєляєв називати відмовився. Однак повідомив, що термін їхньої окупності має становити до 4 років.
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