У МЗС оцінили наслідки від нового пакета санкцій проти росії — Finance.ua

У МЗС оцінили наслідки від нового пакета санкцій проти росії Вчора 11:38

У МЗС оцінили наслідки від нового пакета санкцій проти росії

Європа не тягне час із тиском на росію та запровадженням санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю Liberation

«17-й пакет був прийнятий негайно, щоб натиснути на росію, вчасно й одноголосно. Це дійсно дуже болісно», — сказав він.

Міністр також додав, що наразі активно обговорюється обмеження цін на російську нафту, як інструмент впливу на москву.

«Українська позиція — 30 доларів. Ми вважаємо її обґрунтованою. Це допоможе позбавити росію можливості фінансувати свою військову машину. Для цього потрібне рішення G7. Також потрібні санкції проти банківського сектору. Це буде серйозним ударом по російській економіці, якщо вона не вживе заходів у відповідь», — додав Сибіга.

Крім того, Сибіга оцінив можливість запровадження санкцій проти рф із боку США. За його словами, це можливо навіть без погодження Трампа.

«Сполучені Штати — демократична країна, і Конгрес має потужний голос. Цей законопроєкт (про посилення санкцій США) вже має потужну підтримку — близько 80 голосів. А це означає, що він зможе подолати президентське вето. Конгрес може відіграти свою роль у забезпеченні демократії та безпеки. Досягнення справедливого і тривалого миру в Україні також відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», — додав Сибіга.

Нагадаємо, нями Євросоюз запровадив новий, 17-й пакет санкцій проти росії. Крім того, за даними Bloomberg, Європа вже готує нові обмеження проти москви. Зокрема розглядається можливість відключення понад 20 банків від SWIFT і заборони газопроводу «Північний потік».

УНІАН За матеріалами:

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