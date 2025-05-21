У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії

57
У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії
У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.
Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, повідомив співрозмовник видання.
Читайте також
«У 18-й пакет санкцій проти росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину росії», — розповів високопосадовець ЄС.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та загалом Європейському Союзу за 17-й санкційний пакет. Також український лідер анонсував наступний, вже 18-й пакет санкцій.
Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до нових обмежень проти росії.
Читайте також
Він наголосив, що важливо жорстко обмежувати:
  • російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств;
  • усі схеми, які росія використовує для розбудови військової промисловості.
Також Зеленський підкреслив, що чим більше буде тиску на росію, то більше буде мотивів у москви йти до справжнього миру.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems