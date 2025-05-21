У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії — Finance.ua

У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії Сьогодні 10:29

У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.

Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, повідомив співрозмовник видання.

«У 18-й пакет санкцій проти росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину росії», — розповів високопосадовець ЄС.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та загалом Європейському Союзу за 17-й санкційний пакет. Також український лідер анонсував наступний, вже 18-й пакет санкцій.

Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до нових обмежень проти росії.

Читайте також Велика Британія розширила санкції проти росії

Він наголосив, що важливо жорстко обмежувати:

російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств;

усі схеми, які росія використовує для розбудови військової промисловості.

Також Зеленський підкреслив, що чим більше буде тиску на росію, то більше буде мотивів у москви йти до справжнього миру.

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.