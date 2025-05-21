У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії — Finance.ua

У 18-й пакет санкцій ЄС можуть увійти банки третіх країн, причетні до підтримки російської армії
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.
Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив обізнаний з процесом підготовки санкційних пакетів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.
Банки третіх держав, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського оборонно-промислового комплексу та забезпечення армії, можуть увійти до 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, повідомив співрозмовник видання.
«У 18-й пакет санкцій проти росії планується включити обмежувальні заходи проти російських банків і банків третіх країн, які підтримують військову машину росії», — розповів високопосадовець ЄС.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський висловив вдячність очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та загалом Європейському Союзу за 17-й санкційний пакет. Також український лідер анонсував наступний, вже 18-й пакет санкцій.
Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до нових обмежень проти росії.
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Він наголосив, що важливо жорстко обмежувати:
- російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств;
- усі схеми, які росія використовує для розбудови військової промисловості.
Також Зеленський підкреслив, що чим більше буде тиску на росію, то більше буде мотивів у москви йти до справжнього миру.
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