У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер — Finance.ua

У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер Вчора 10:42 — Особисті фінанси

У МОЗ озвучили зарплати українських лікарів та медсестер

З початку року середня зарплата лікаря зросла більш ніж на 30% — до 24 150 грн, порівняно з торішнім рівнем — 18 170 грн. Водночас середня зарплата медичної сестри зросла з 13 800 до 16 010 грн.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, ще у січні 2022 року Уряд встановив розмір базової зарплати медикам: не менше ніж 20 000 гривень для лікаря та 13 500 гривень для медичної сестри. Медики, які працюють на повний робочий день, не повинні отримувати зарплату, нижчу за цей рівень.

«Наші медики, які майже пів року мужньо тримають свій медичний фронт, мають бути забезпечені гідною заробітною платою. МОЗ докладає максимум зусиль, щоб кожна лікарня в кожному регіоні, навіть на тимчасово окупованих територіях, мала щомісяця кошти, необхідні для виплати базової зарплати працівникам. Також ми запровадили пакет дофінансування для медичних закладів, які не здатні власним коштом виплачувати гідну заробітну плату медикам», — розповів заступник Міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

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Цього року найвищі середні зарплати лікаря зафіксовано у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях — понад 26 тисяч гривень.

Лідерами за рівнем оплати праці медпрацівників стали Полтавська, Донецька, Миколаївська області та місто Київ. У цих регіонах середня зарплата медичних сестер коливається від 16000 до 18000 гривень.

Заступник Міністра охорони здоров’я нагадав, що забезпечення медиків гідною заробітною платою має залишатись пріоритетом № 1 для керівника кожної медичної установи. А формальне переведення на пів ставки медиків, які фактично працюють повний робочий день, з метою економії коштів неприпустиме.

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