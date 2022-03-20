У monobank стався годинний збій через безпекові процеси - Гороховський — Finance.ua
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У monobank стався годинний збій через безпекові процеси - Гороховський

Вчора 10:50Фондовий ринок
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У онлайн-банкінґу monobank, що працює на базі Універсал банку, стався збій тривалістю біля години через проведення операцій для убезпечення його роботи.
Про це повідомив співзасновник проєкту Олег Гороховський.
Він розповів, що наразі у банку відбувається перенесення процесинґових потужностей на хмарні сервіси Amazon шляхом міграції віртуальних машин та «переїзд» бекенду застосунку на Amazon.
Крім того, операційний день банка мігрує в дата-центр у Львові. Операційний день банку — це частина робочого дня фінустанови, протягом якої від клієнтів приймаються документи на переказ і документи на відкликання.
«Роботи тривають 24/7 без зупинки проєкту. Схоже на заміну всіх чотирьох колес на швидкості 120 км/год. Якби мені хтось запропонував таке зробити у мирний час, я би подумав, що людина втратила здоровий глузд», — розповів Гороховський.
За матеріалами: Finance.UA
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