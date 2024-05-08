У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій — Finance.ua
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У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій

Казна та Політика
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У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій
У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій
Кабінет Міністрів затвердив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тисяч гривень. За словами заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової, 70 тисяч гривень — це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова виплата для тих, хто перебуває на передовій.
Про це вона сказала у бліц-інтерв'ю «Укрінформу».
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Заступниця міністра пояснює, що їх отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські.
«Ця виплата передбачена саме для тих, хто безпосередньо перебуває на лінії зіткнення з ворогом. Отримувати її зможуть ті, хто виконує бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони, або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.
Також на неї можуть розраховувати ті, хто виконує бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих росією територіях, а також на території ворога", — зазначає Калмикова.
Однак, наголошує вона, є нюанс.
«„Бойові“ виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, тож щодо виплати 70 тисяч формулювання в постанові Кабміну інше: „за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань“. Тобто до конкретного місяця ця виплата не прив’язана, а виплачувати її мають тоді, коли буде сумарно 30 днів виконання завдань», — роз’яснила заступниця міністра оборони.

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За матеріалами:
Укрінформ
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