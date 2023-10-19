У Мінфіні анонсували масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів у 2024 році — Finance.ua
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У Мінфіні анонсували масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів у 2024 році

Казна та Політика
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У Мінфіні анонсували масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів у 2024 році
У Мінфіні анонсували масштабне скорочення посад держслужбовців та суддів у 2024 році
Вакантні посади в штатах органів виконавчої влади та в апаратах судів будуть скорочені.
Про це повідомила директор Департаменту видатків бюджету органів влади Міністерства фінансів Людмила Рожкова на засіданні Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади в Україні.
«Це рішення уряду. Є доручення провести скорочення в державних органах виконавчої влади, але судовій владі теж буде необхідно переглянути штати. Якщо кілька років конкретні вакантні посади в судах не заповнюються, то вони й не потрібні», — зазначила Людмила Рожкова.
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Представник Міністерства фінансів повідомила, що проєктом державного бюджету на 2024 рік встановлене фінансове забезпечення тільки на фактичну чисельність працівників державних установ.
«Фінансово буде забезпечена лише фактична чисельність працівників апаратів судів. Фінансувати потрібно фактично працюючих людей», — зазначила вона.
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Також передбачено, що протягом 2024 року можуть бути заповнені лише 10% поточних вакансій.
Конкретних даних по вакансіях на держслужбі та в судах представниці Мінфіну не навела.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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