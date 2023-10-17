Кабмін доповнив підстави для звільнення чиновників — Finance.ua

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Кабмін доповнив підстави для звільнення чиновників

Казна та Політика
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Кабмін доповнив підстави для звільнення чиновників
Кабмін доповнив підстави для звільнення чиновників
Кабінет Міністрів дозволив звільняти державних службовців за станом здоров’я, якщо вони мають право на дострокову пенсію.
Про це свідчить постанова від 13 жовтня 2023 року № 1085.
Постановою доповнений порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком.
Відтепер підставою для звільнення буде «медичний висновок про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я».
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Нагадаємо, з 2024 року зарплати державним службовцям в Україні будуть нараховувати за новим принципом. Мінфіном та урядом прийняте рішення про введення нової системи посадових окладів в органах державної влади.
У бюджеті-2024 закладено видатки на запровадження нової моделі оплати праці державних службовців. Нова система створена на основі грейдів, мінімальний розмір якого буде встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (6700 гривень).
Зарплата держслужбовців буде залежати від посадового окладу, а не від премій, як це передбачено зараз.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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