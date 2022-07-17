У Мінекономіки розповіли, куди переїжджають підприємства зі сходу і півдня — Finance.ua

У Мінекономіки розповіли, куди переїжджають підприємства зі сходу і півдня Вчора 12:40 — Особисті фінанси

У Мінекономіки розповіли, куди переїжджають підприємства зі сходу і півдня

У рамках програми релокації вже 678 українських підприємств перемістили свої потужності з областей, де йдуть бойові дії, у безпечніші регіони.

Про це повідомляє Мінекономіки.

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Більшість компаній перемістили свої потужності у Львівську (24,6% релокованих підприємств), Закарпатську (16,1%) і Чернівецьку (11,4%) області. З них 68% (467 підприємств) уже відновили свою роботу.

Серед підприємств, що вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку становлять підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7%), переробної промисловості (33,1%), інформації та телекомунікації (5,9%), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

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