У Києві запустили рейси між правим та лівим берегом — Finance.ua

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У Києві запустили рейси між правим та лівим берегом

Вчора 11:32Особисті фінанси
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У Києві запустили рейси між правим та лівим берегомУ Києві запустили рейси між правим та лівим берегом
«Укрзалізниця» запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця — Святошин, які допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.
Про це повідомила прес-служба перевізника.
«Поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене», — сказано в повідомленні.
Графік.Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть кожні півгодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.
Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.
Поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.
Вартість проїзду — 15 грн, квитки можна придбати у роз’їзного касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.
За матеріалами: Finance.UA
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