У Києві у четвер продовжуються відключення світла — Finance.ua

У Києві у четвер продовжуються відключення світла Вчора 12:21 — Енергетика

За розпорядженням НЕК Укренерго, у Києві з 05.38 27 жовтня будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла.

Для комфорту киян на сайті ДТЕК Київські електромережі є спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії.

Всіх споживачів електроенергії Києва розділено на 3 групи та зробили графік, шо допоможе простіше знаходити свою адресу за допомогою зручного пошуку. Кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження НЕК Укренерго на проведення стабілізаційних відключень. Щоб зрозуміти в який час протягом доби у вас можливе відключення електроенергії — вкажіть свою адресу та отримайте графік можливих відключення протягом дня та тижня.

ДТЕК Київські електромережі докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин.

Можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

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