У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн — Finance.ua

У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн Сьогодні 13:26 — Кримінал

У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн

У Києві передано до суду справу директора департаменту одного з комерційних банків — його обвинувачують у пособництві в заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє в Telegram.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора департаменту одного з комерційних банків. Його обвинувачують у пособництві в заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.

Через невиконання позичальником зобов’язань щодо кредитного договору банку завдано збитків на суму 56,1 млн грн.

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