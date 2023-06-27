У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн — Finance.ua
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У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн

Кримінал
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У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн
У Києві судитимуть топменеджера банку за розтрату 56 млн грн
У Києві передано до суду справу директора департаменту одного з комерційних банків — його обвинувачують у пособництві в заволодінні коштами в особливо великих розмірах.
Про це Київська міська прокуратура повідомляє в Telegram.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора департаменту одного з комерційних банків. Його обвинувачують у пособництві в заволодінні коштами в особливо великих розмірах.
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Згідно з матеріалами слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах третіх осіб, уклав із завідомо неплатоспроможним позичальником кредитний договір.
Через невиконання позичальником зобов’язань щодо кредитного договору банку завдано збитків на суму 56,1 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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