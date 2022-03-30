У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст — Finance.ua

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У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Вчора 15:45Особисті фінанси
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У Києві для громадського транспорту відкривається Південний містУ Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст
У середу, 30 березня, у Києві відкриють Південний міст. Пересуватися ним дозволять громадському транспорту. Проте приватні автомобілі туди, як і раніше, заїжджати не зможуть.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Поки що через міст курсуватимуть два автобуси — 22-й (Тростянецька — Жуляни) та 91-й (Ахматової — метро Голосіївська), а також «швидкі», фури з гуманітаркою та спецтранспорт.
Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницький мости.
«Водії повинні пропускати машини швидкої допомоги та машини з гуманітарною допомогою», — зазначили у КМДА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
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