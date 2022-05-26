У китайських школах почали приймати оплату цифровим юанем — Finance.ua

У китайських школах почали приймати оплату цифровим юанем

Вчора 05:54 — Фінтех і Картки

У китайських школах почали приймати оплату цифровим юанем

Про старт пілотної програми оголосила найбільша державна телекомпанія Китаю (CCTV).

Середня школа Лу Сіня у китайській провінції Хайнань надала учням можливість оплати харчування цифровими юанями. Для цього до школи було поставлено спеціальний пристрій, що дозволяє проводити такі операції.

Цифровий юань, також відомий як e-CNY, є цифровою валютою центрального банку Китаю (CBDC) і проходить випробування у 23 регіонах та містах.

В даний час щонайменше 19 університетів та коледжів, а також чотири середні та старші школи почали приймати платежі у цифрових юанях.

Використання цифрового юаня недавно було розширено за рахунок включення різних видів громадського транспорту та муніципальних послуг, включаючи метро, ​​автобуси, поїзди, платні автомагістралі, оподаткування та соціальне страхування.

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