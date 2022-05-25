Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс буде вже завтра — експерти Cryptonews — Finance.ua
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Скільки коштуватиме Bitcoin у 2030 році, та який курс буде вже завтра — експерти Cryptonews

Вчора 07:18Фінтех і Картки
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Якщо щодо прогнозів курсу Bitcoin на місяць вперед між експертами немає згоди, то більшість аналітиків бачать розвиток ринку криптовалют на найближчі роки майже однаково. Так, дуже багато вважають, що наступні 8 років для цифрового золота будуть нелегкими, про це пише overclockers.
Перша проблема полягає в державних регуляторах, які все більше стискатимуть хватку навколо криптовалют. Справа в тому, що віртуальні активи сприймаються великими фінансистами як ризиковані інвестиції, тому політики спробують помістити криптовалюту в рамки чинних законів.
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Щодо короткострокової перспективи, то тут є два сценарії. Відповідно до першого: надворі криптозима, а поточний курс — це локальне дно. Таким чином, вже до кінця року очікується невелика корекція, але тут багато залежатиме від фінансових показників економіки США.
Крім того, не виключені розпродажі Bitcoin, адже поки що власники продовжують здавати свої накопичення. Згідно з другим сценарієм: локальне дно ще не досягнуто. Таким чином, курс може впасти до 8 тисяч доларів, а значить — інвестувати в Bitcoin сьогодні не варто.
Щодо поточного стану, то 23 травня криптовалюти трохи подорожчали. Добові торги по Bitcoin зростають, але відбувається це тому, що в суботу активність традиційно знижується. Потрібно пам’ятати, що ще недавно за 24 години власники цифрового золота купували та продавали ВТС на суму понад 70 мільярдів доларів. Ну а сьогодні це «жалюгідні» 24 мільярди.
За матеріалами: Finance.ua
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