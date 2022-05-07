У квітні до держбюджету надійшло майже 80% запланованих доходів — Finance.ua
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У квітні до держбюджету надійшло майже 80% запланованих доходів

Вчора 02:38Казна та Політика
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У квітні до держбюджету надійшло майже 80% запланованих доходівУ квітні до держбюджету надійшло майже 80% запланованих доходів
У квітні надходження до загального фонду держбюджету становили 76,2 млрд грн — це 79,5% від довоєнного плану.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.
«По загальному фонду минулого місяця надійшло близько 76,2 млрд грн, що відповідає 79,5% довоєнних планів. Надходження від податкової до загального фонду бюджету склали у квітні майже 45 млрд грн, від митниці — 8,3 млрд грн, і 22 млрд грн — це грантова допомога», — сказав Марченко.
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Він повідомив, що, за оперативною інформацією, у квітні дефіцит загального фонду становить 89,7 млрд грн.
За словами Марченка, для фінансування дефіциту минулого місяця до бюджету було запозичено 50 млрд грн з боку Нацбанку, ще до 30 млрд грн — за рахунок військових облігацій. Крім того, бюджет отримав низку валютних надходжень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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