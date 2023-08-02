У Конгрес США внесли законопроєкт про енергетичну безпеку в Україні та Європі — Finance.ua

У Конгрес США внесли законопроєкт про енергетичну безпеку в Україні та Європі Сьогодні 20:20 — Енергетика

У Конгрес США внесли законопроєкт про енергетичну безпеку в Україні та Європі

Американські сенатори внесли двопартійний проєкт закону, спрямований на підтримку української енергетичної інфраструктури та зменшення залежності ЄС від росії.

Про це повідомила у Фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

«Наші друзі у Конгресі - сенатори Менендес (демократ) та Ріш (республіканець) внесли двопартійний проєкт закону „Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі“. Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо», — поінформувала Маркарова.

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Вона підкреслила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.

«Енергетика — один із 5-ти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримують, і, сподіваємось, будуть ще більше підтримувати», — зазначила посол України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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