У Конгрес США внесли законопроєкт про енергетичну безпеку в Україні та Європі — Finance.ua

У Конгрес США внесли законопроєкт про енергетичну безпеку в Україні та Європі
Американські сенатори внесли двопартійний проєкт закону, спрямований на підтримку української енергетичної інфраструктури та зменшення залежності ЄС від росії.
Про це повідомила у Фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.
«Наші друзі у Конгресі - сенатори Менендес (демократ) та Ріш (республіканець) внесли двопартійний проєкт закону „Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі“. Цей акт спрямований на підтримку та розвиток енергетичної інфраструктури України, а також на зменшення енергетичної залежності країн ЄС від росії, покращення диверсифікації джерел енергії тощо», — поінформувала Маркарова.
Вона підкреслила, що це повністю відповідає стратегічним пріоритетам та планам реконструкції України.
«Енергетика — один із 5-ти ключових наших пріоритетів швидкого відновлення, які США вже зараз підтримують, і, сподіваємось, будуть ще більше підтримувати», — зазначила посол України.
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